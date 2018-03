Lotto am Samstag, 31.03.2018: Die Lottozahlen

In der Samstags-Ausspielung am 31. März 2018 von Lotto „6 aus 49“ wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Wie Lotto News mitteilte, warten in zwei Jackpots insgesamt 4 Millionen Euro. 3 Millionen Euro winken für einen Super-Sechser beim Lottoklassiker. 1 Million Euro sind bei der letzten März-Ausspielung bei der Zusatzlotterie Spiel 77 zu gewinnen.

Die Lottozahlen zum Osterfest lauten 1, 8, 12, 15, 46, 48, die Superzahl ist die 5. Der Gewinnzahl im „Spiel 77“ lautet 8971378. Im Spiel „Super 6“ wurden die sechs Endziffern 638448 ermittelt. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.

Üblicherweise werden die Gewinnquoten am Montag vom Deutschen Lotto- und Totoblock veröffentlicht. Wegen des Feiertags (Ostermontag) wird sich einen Tag später, also am Dienstag (03.04.), zeigen ob die Gewinntöpfe im Lotto und der Zusatzlotterie geleert wurden.