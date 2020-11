Lotto: Samstag 30 Mio. € im Jackpot

Jackpots erneut nicht geknackt – bei Lotto am Samstag (14.11.2020) werden 37 Millionen Euro in zwei Jackpots erwartet.

Für richtige Lottozahlen plus passender Superzahl winken bei der Ausspielung am Samstag, 14. November bis zu 30 Millionen Euro in Rang eins im Spiel 6 aus 49.

In Rang zwei des Lottoklassikers können die berühmten „6 Richtigen“ an diesem Sonnabend bis zu 7 Millionen Euro aufs Konto spülen.

Bei der Zusatzlotterie Spiel 77 kann die richtige siebenstellige Gewinnzahl beim Samstagslotto bis zu 7 Millionen Euro bringen.