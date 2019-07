Lotto: Samstag 17 Millionen im Jackpot

Der Lotto-Jackpot wurde wieder nicht geknackt – bei der Ziehung am Samstag, 27.07.2019, geht es nun um 17 Millionen Euro. Sieben Mal in Folge hat es mittlerweile keinen Hauptgewinner (sechs richtige Lottozahlen plus Superzahl) beim Lottoklassiker gegeben.

Zuletzt wurde der Gewinntopf im Lotto 6 aus 49 Ende letzten Monats ausgeschüttet – per Zwangsausschüttung. Ein Tipper räumte mit den berühmten „6 Richtigen“ mehr als 31,4 Millionen Euro ab.

Bei der gestrigen Lotto-Ausspielung schrammte ein Tipper knapp an einem Millionengewinn vorbei. Sechs richtige Lottozahlen bringen in der Klasse zwei fast 860.000 Euro.