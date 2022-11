Lotto-Rekordgewinn am Samstag in den USA möglich

Lotto-Fieber in den USA: 1,6 Milliarden liegen im Powerball-Jackpot am Samstag (05.11.2022) – damit ist ein Lotto-Rekordgewinn möglich.

Der Powerball-Jackpot, der vor drei Monaten ins Rollen kam, ist zum weltweit größten Lottogewinn geworden, der jemals angeboten wurde. Ein Rekordwert von 1,6 Milliarden Dollar winkt bei der Ziehung am Samstag, den 5. November. Der Jackpot hat einen Barwert von 782,4 Millionen US-Dollar, teilte der Lotto-Veranstalter mit.

Der geschätzte Jackpot an diesem Sonnabend hat den zuvor von Powerball im Jahr 2016 aufgestellten Weltrekordbetrag übertroffen, als Tickets in Kalifornien, Florida und Tennessee einen Jackpot von 1,586 Milliarden US-Dollar abräumten.

Die Ziehung am Samstagabend ist die 40. Powerball-Ziehung, seit der Jackpot zuletzt am Anfang August in Pennsylvania gewonnen wurde. Wenn niemand den Jackpot gewinnt, wird der Spielrekord für die Anzahl der aufeinanderfolgenden Ziehungen ohne einen Hauptgewinner eingestellt. Der längste Jackpot-Lauf in der Powerball-Geschichte endete am Anfang Oktober 2021, als ein Ticket in Kalifornien bei der 41. Ziehung einen Jackpot in Höhe von 699,8 Millionen US-Dollar gewann.

Drei Powerball Ziehungen wöchentlich

Powerball -Tickets kosten 2 Dollar pro Spiel. Tickets werden in 45 Bundesstaaten, dem District of Columbia, Puerto Rico und den Amerikanischen Jungferninseln verkauft. Powerball-Ziehungen werden jeden Montag, Mittwoch und Samstag um 22:59 Uhr live aus dem Ziehungsstudio der Florida Lottery in Tallahassee übertragen.

Jackpot-Gewinner können wählen, ob sie ihren Preis als Rente, ausgezahlt in 30 gestaffelten Zahlungen über 29 Jahre oder als Einmalzahlung erhalten möchten. Beide beworbenen Preisoptionen verstehen sich vor Bundes- und Gerichtsbarkeitssteuern.

Die Gesamtwahrscheinlichkeit, einen Preis zu gewinnen, beträgt 1 zu 24,9. Die Gewinnchancen für den Jackpot liegen bei 1 zu 292,2 Millionen.