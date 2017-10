Lotto: Niedersachse gewinnt im Spiel 77 über 3,8 Mio. €

In Niedersachsen hat ein Glückspilz aus dem Landkreis Osterholz im Lotto mehr als 3,8 Millionen Euro gewonnen. Er ist bundesweit der einzige Spieler, der in der Zusatzlotterie Spiel

77 am vergangenen Samstag alle sieben Ziffern 7-2-2-6-9-2-9 richtig hatte. Dies berichtet Lotto News am Montag.

Lotto-Jackpot auf 10 Mio. € angewachsen

Nicht geknackt wurde hingegen der Jackpot im Lotto 6 aus 49. Zum vierten Mal in Folge gibt es keinen Hauptgewinner. Der Jackpot steigt nun zum Mittwochslotto am 1. November 2017 auf rund 10 Millionen Euro. Da auch der zweite Rang unbesetzt blieb, gibt es bei der nächsten Ausspielung in Klasse zwei 2 Millionen Euro zu gewinnen.