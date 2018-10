Lotto Mittwoch: Lottozahlen vom 31. Oktober

Lottozahlen vom Lotto am Mittwoch, den 31.10.2018, sind gezogen. Heute 5 Millionen Euro im Jackpot.

In der letzten Oktober-Ausspielung des Jahres von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Die Gewinnzahlen vom Mittwoch, den 31. Oktober lauten 4, 6, 13, 16, 22, 40, die Superzahl ist die 5. Die Gewinnzahl im „Spiel 77“ lautet 2-0-4-1-3-8-7. Im Spiel „Super 6“ wurde die Gewinnzahl 1-1-7-4-9-9 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

In Klasse 1 beim Lottoklassiker heute 5 Millionen Euro zu gewinnen. Beim Spiel 77 startet der erste Rang mit rund 300.000 Euro von vorne.

Wer heute am Millionengewinn vorbeischrammte, braucht sich nicht ärgern. Bereits am Freitag wartet die nächste Chance auf Millionen. Beim Eurojackpot ist der Topf aktuell mit 90 Millionen Euro gefüllt, in Klasse zwei beim Eurolotto warten stolze 20 Millionen Euro.