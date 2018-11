Lotto Mittwoch: Lottozahlen vom 07.11.2018

Lottozahlen vom Lotto am Mittwoch, den 07.11.2018, wurden am Abend gezogen. Heute liegen insgesamt rund 5 Millionen Euro in zwei Jackpots. Im Lotto 6 aus 49 können die richtigen Gewinnzahlen bis zu 4 Millionen Euro, im Spiel 77 bis zu 1 Million Euro bringen. Und das sind die aktuellen Gewinnzahlen vom Mittwochslotto:

Lottozahlen 6 aus 49: 4 – 15 – 31 – 37 – 41 – 42

Superzahl: 4

Spiel77: 8 – 3 – 9 – 5 – 5 – 9 – 6

Super 6: 8 – 9 – 7 – 2 – 7 – 8

Diese Angaben sind ohne Gewähr. Quelle Deutscher Lotto- und Totoblock. Gewinnquoten gibt Lotto Deutschland wie gehabt am Donnerstagmorgen bekannt.

Wer heute leer ausging braucht sich nicht ärgern. Bereits am Freitag wartet die nächste Chance auf einen satten Millionengewinn. Beim Eurojackpot geht es an diesem Freitag um einen Mega-Jackpot von 90 Millionen Euro, in Rang zwei werden rund 22 Millionen Euro erwartet.