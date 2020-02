Richtige Lottozahlen heute bis zu 13 Millionen wert

Die richtigen Lottozahlen im Lotto 6aus49 am Mittwoch, den 05. Februar 2020, können bis zu 13 Millionen Euro bringen. Fünfmal in Folge wurde der Lotto Jackpot nicht geknackt. Bei der Ziehung am Mittwochabend geht es deshalb beim Super-Sechser um satte 13 Mio. €.

Ein Millionen-Gewinn winkt auch beim Spiel 77. Hier wurde Jackpot bereits zehnmal hintereinander nicht geleert. Die richtige siebenstellige Gewinnzahl kann bei der Zusatzlotterie bis zu 7 Millionen Euro bringen.

Lottozahlen Ziehung live im Web

Die Lottozahlen werden am Abend wie üblich im Saarbrücker Lotto-Studio gezogen und live im Web übertragen. Alle aktuellen Gewinnzahlen vom Mittwochslotto, 05.02.2020, können Sie bei „Lotto.de“ nachlesen.