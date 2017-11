Lotto am Mittwoch: Die Lottozahlen vom 01.11.2017

Lotto gespielt, Glück gehabt? Die Lottozahlen vom Mittwochslotto sind da. Hier die Gesamtübersicht der Gewinnzahlen der 44. Veranstaltung im Lotto am Mittwoch vom 01.11.2017:

Lotto 6aus49 Gewinnzahlen: 3, 8, 15, 18, 21, 31 Superzahl: 9

Super 6 Gewinnzahl: 522110

Spiel 77 Gewinnzahl: 9461042

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wie Lotto News berichtet, liegen heute 10 Millionen im 6aus49-Jackpot. In der zweiten Gewinnklasse können bis zu 2 Millionen Euro abgesahnt werden. Bei der Zusatzlotterie Spiel 77 werden im höchsten Gewinnrang rund 400.000 Euro erwartet. Gewinnquoten gibt Lotto Deutschland wie üblich am Donnerstagmorgen bekannt. Der nächste große Gewinntopf wartet bereits am Freitag bei der Lotterie Eurojackpot – rund 15 Millionen Euro stehen zur Ausspielung.