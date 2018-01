Lotto Mittwoch: Aktuelle Lottozahlen, 31. Januar 2018

Gesamtübersicht der Gewinnzahlen der 5. Veranstaltung im Lotto am Mittwoch vom 31. Januar 2018. Wie Lotto News mitteilte, werden heute in den zwei höchsten Gewinnklassen beim Spiel 77 und 6aus49 rund 9 Millionen Euro erwartet. Der Lottoklassiker wartet für die richtigen Lottozahlen mit einem Topf von rund 8 Millionen Euro auf. In der Zusatzlotterie sind bis zu 1.000.000 Euro zu gewinnen. Und das sind die aktuellen Gewinnzahlen der diversen Lotterien:

Lotto 6aus49 Gewinnzahlen (31.01.2018)

Lottozahlen: 3-6-8-26-29-38

Superzahl: 8

Super 6 Gewinnzahl: 616743

Spiel 77 Gewinnzahl: 0084093

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr, Quelle: Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB). Gewinnquoten werden von Lotto Deutschland am Donnerstag veröffentlicht. Wer heute kann Glück hatte, kann an diesem Wochende auf Millionen hoffen. Bei Eurojackpot winken bis zu 90 Millionen Euro für richtigen Gewinnzahlen.