Lotto: Jackpot am Mittwoch bei rund 4 Millionen Euro

Lotto-Ziehung an diesem Mittwoch, den 30.05.2018, rund 4 Millionen Euro im Jackpot. 5 Millionen Euro winken für richtige Zahlen beim Spiel 77.

Die Ziehung am vergangenen Samstag lässt den Jackpot weiter steigen. Bundesweit konnte niemand den Jackpot mit den sechs richtigen Lottozahlen und der Superzahl knacken. Somit steigt der Jackpot im Lotto 6aus49 am Mittwoch, 30. Mai 2018, auf rund 4 Millionen Euro, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock mit.

Im zweiten Rang wurde ein Treffer erzielt. Für die berühmten „sechs Richtigen“ gehen mehr als 1,5 Millionen Euro nach Baden-Württemberg.

Der Jackpot in der Zusatzlotterie Spiel 77 wurde auch diesmal nicht geknackt und steht am Mittwoch bei rund 5 Millionen Euro. In der Zusatzlotterie Super 6 gehen jeweils 100.000 Euro an Mitspieler aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen (2) und Sachsen-Anhalt.