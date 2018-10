Lotto: Am Mittwoch lockt Doppel-Jackpot

Nullrunde bei Sechsern im Lotto 6 aus 49 beschert Lottospielern zur Ziehung der Lottozahlen an diesem Mittwoch, 10.10.2018, einen Doppel-Jackpot.

Das Lottoglück macht Pause. Mit der Ziehung am vergangenen Wochenende von Lotto 6aus49 hat kein einziger Tipper weder einen Sechser noch einen Super-Sechser (sechs richtige Lottozahlen plus Superzahl) erzielt. Die Nullrunde bei den Sechsern beschert den Lottospielern zum Mittwoch einen Doppel-Jackpot. Im ersten Rang ist es möglich rund 4 Millionen Euro zu gewinnen, im zweiten Rang besteht die Möglichkeit auf einen Millionen-Gewinn in Höhe von rund 2 Millionen Euro.

Im Spiel 77 hat am letzten Samstag ein Spieler der Zusatzlotterie einen Volltreffer gelandet. Der Tipper aus Thüringen ist jetzt Lottomillionär – er hat 1.177.777 Euro gewonnen, weil er die die gezogene siebenstellige Gewinnzahl auf seinem Spielschein hatte, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock mit. Am Mittwoch startet eine neue Jackpotrunde, in der ersten Gewinnklasse werden voraussichtlich rund 300.000 Euro erwartet.

In der Zusatzlotterie Super 6 hat dagegen das Glück drei Tipper getroffen. Zwei Spieler aus Bayern und einer aus Baden-Württemberg haben je 100.000 Euro gewonnen.