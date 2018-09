Lotto Mittwoch 05.09.2018 Heute wird der 6 aus 49-Jackpot geleert

Lottozahlen Ziehung im Lotto 6 aus 49 am Mittwoch, den 05.09.2018: Heute wird der 27-Millionen-Jackpot auf jeden Fall geleert. Die Gewinnzahlen werden live um 18.25 Uhr im Internet gezogen.

Ein Dutzend Mal hintereinander ist der Lotto-Jackpot unberührt geblieben. Bei der Ziehung am Mittwoch (5. September) wird der rund 27 Millionen Euro schwere Gewinntopf nun garantiert geleert. Das sehen die Teilnahmebedingungen vor.

Der Lotto-Jackpot kann maximal bis zur 13. Ausspielung steigen. Hat auch bei dieser Ziehung niemand die sechs Richtigen zusammen mit der passenden Superzahl, reichen schon sechs richtige Lottozahlen ohne Superzahl „einfacher Lotto-Sechser“ zum Knacken des Jackpots. Hier beträgt die Gewinnwahrscheinlichkeit etwa 1:15 Millionen gegenüber 1:140 Millionen für den ersten Rang, ist also deutlich größer.

Lotto Jackpot: Heute 3. Zwangsausschüttung?

Eine sogenannte Zwangsausschüttung gab es in der 6aus49-Geschichte erst zweimal. Beide Male wurde der Gewinntopf 2016 zwangsausgeschüttet. Zuletzt freute sich vor zwei Jahren ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen (NRW) über fast 33 Millionen Euro mit einem „Sechser“ ohne Superzahl.

Gut sechs Monate zuvor hatte ebenfalls ein Tipper aus NRW von der zwangsweisen Jackpot-Leerung profitiert. Der Spieler aus NRW hatte mit einem “einfachen” Lotto-Sechser mehr als 37 Millionen Euro gewonnen. Es war der dritthöchste Jackpot-Gewinn in der Geschichte des Klassikers, der bislang zweithöchste Einzelgewinn und der bisher höchste Sechser-Treffer.

Lottozahlen werden zweimal die Woche gezogen

Lotto 6aus49 ist in Deutschland der Klassiker unter den Glücksspielen. Gespielt wird nach der Spielformel 6 aus 49. Die sechs Gewinnzahlen, und die Superzahl (zwischen 0 und 9) werden jeweils Mittwoch und Samstag in einer Live-Ziehung im Internet ermittelt. Es gibt insgesamt 9 Gewinnklassen. Stimmen mindestens zwei der getippten Zahlen sowie der Superzahl mit den Gewinnzahlen überein, hat man in der Gewinnklasse IX schon 5 Euro gewonnen. Seit Juli 2013 findet eine öffentliche Live-Ziehung der Lotto-Zahlen unter www.lotto.de über Globe tv aus einem Studio in Saarbrücken statt.

Die Bekanntgabe der Gewinnzahlen von Lotto 6aus49 und den Zusatzlotterien Spiel77 und Super 6 sowie der GlücksSpirale erfolgt seitdem zu festen Sendezeiten in ZDF (Mittwoch gegen 18:54 Uhr ) und ARD (Samstag gegen 19:57 Uhr). Die Chance, bei der Lotto 6aus 49 den Hauptgewinn/ Jackpot (Gewinnklasse 1) zu erzielen, liegt bei rund 1:140 Millionen. Die Chance auf die niedrigste Gewinnklasse (Klasse 9) liegt bei 1:76. Der bislang höchste Jackpot beträgt 45,4 Millionen Euro, der bislang höchste Einzelgewinn 37,7 Millionen Euro.