Lotto: Millionengewinne im Süden Deutschlands

Gute Nachrichten zum Wochenbeginn für zwei Lotto-Spieler aus dem Süden Deutschlands – aus Baden-Württemberg und Bayern. Ein Baden-Württemberger hat mit seinen getippten Zahlen den zweiten Rang im Lotto 6 aus 49 geknackt und muss diesen mit keinem weiteren Spieler teilen. Grund: Er ist bundesweit der einzige Spielteilnehmer, der am vergangenen Samstag alle sechs Gewinnzahlen richtig hatte.

Er hat in Klasse zwei exakt 1.617.899,10 Euro gewonnen. Der Jackpot wurde indes nicht geknackt und steht bei dieser Mittwochsziehung bei rund 13 Millionen Euro, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock mit.

Im Spiel 77 wurde hingegen die Gewinnklasse 1 geknackt. Ein Tipper aus Bayern kann sich auf einen Gewinn in Höhe von 1.177.777 Euro freuen. Drei Gewinner gibt es in der Super-6-Lotterie in Klasse 1. Je 100.000 Euro haben Tipper aus Bayern, Niedersachsen und Sachsen gewonnen.