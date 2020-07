Lotto: Millionengewinn in Niedersachsen

Millionengewinn in Niedersachsen erzielt – Jackpot im Lotto 6aus 49 steigt zur Ziehung am Mittwoch, 22.07.2020 auf 10 Millionen Euro.

Niedersachsen hat einen neuen Lotto-Millionäre. Mit „6 Richtigen“ erspielte am vergangenen Samstag ein Glückspilz bei der Lotterie 6aus49 rund 2,365 Millionen Euro, so die Lotteriegesellschaft.

Die erste Gewinnklasse blieb indes erneut unbesetzt – zum vierten Mal in Folge. Deshalb bewegt sich der Lotto-Jackpot nun wieder im zweistelligen Millionenbereich. Am Mittwoch (22. Juli 2020) werden in Rang eins rund 10 Millionen Euro erwartet.