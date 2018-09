Lotto: Diese Zahlen knacken den 7-Mio.-Jackpot

Wer heute beim Samstags-Lotto, den 15.09.2018, auf die richtigen Lottozahlen gesetzt hat, kann auf einen prall gefüllten Jackpot hoffen. Im ersten Rang warten beim Klassiker 6 aus 49 rund 7 Millionen Euro. Ein Tipp lohnte sich auch bei der Zusatzlotterie Spiel 77. Hier winken für die richtige siebenstellige Gewinnzahl bis zu 1 Million Euro – vorausgesetzt man muss mit niemandem teilen.

In der Samstags-Ausspielung wurden am Abend folgende Lottozahlen gezogen: 1, 12, 14, 26, 27, 39, die Superzahl ist die 1. Die „Spiel 77“-Gewinnzahl lautet 0335586. Im Spiel „Super 6“ wurden die sechs Endziffern 829388 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr, Quelle Deutscher Lotto- und Totoblock. Gewinnquoten gibt es wie immer am Montag.