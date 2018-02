Lottozahlen, Samstag 10.02.2018 für 7 Mio. Lotto-Jackpot

Gewinnzahlen vom Lotto am Samstag 10. Februar 2018 sind gezogen. Am heutigen Sonnabend geht es um Millionengewinne. In zwei Jackpots warten rund neun Millionen Euro, teilte Lotto News mit. Beim Lottoklassiker 6aus49 können die richtigen Lottozahlen plus passender Superzahl einen rund 7 Millionen Euro schweren Jackpot bringen. Bei der Zusatzlotterie sind mit den sieben richtigen Zahlen bis zu 2 Millionen Euro drin. Das sind die Gewinnzahlen der 6. Samstags-Veranstaltung des Jahres der verschiedenen Ziehungen:

Lottozahlen 6aus49: 17-20-27-35-41-45

Superzahl: 8

Spiel 77: 5-9-2-7-0-5-5

Super 6: 8-5-9-5-9-2

Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: Deutscher Lotto- und Totoblock. Gewinnquoten werden von Lotto Deutschland am Montag veröffentlicht.