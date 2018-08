Lotto Ergebnisse vom Samstag, 04.08.2018

In der Samstags-Ausspielung, den 04.08.2018, von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen sowie die Gewinnzahlen der Glücksspirale/Sieger-Chance und der Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 gezogen. Heute 9 Millionen Euro in zwei Jackpots.

Mitte der Woche wurden die Jackpots nicht geknackt. Im ersten Rang beim Spiel 6 aus 49 ist es heute möglich rund 8 Millionen Euro zu gewinnen, im zweiten Rang besteht die Möglichkeit auf einen Millionen-Gewinn in Höhe von rund 2 Millionen Euro.

Im Spiel 77 hat ebenfalls kein Spieler zur Wochenmitte bei der Zusatzlotterie einen Volltreffer gelandet. Der Jackpot steht beim heutigen Samstagslotto bei rund 1 Million Euro.

Gewinn-/Lottozahlen vom Samstag, 4. August 2018

Lotto 6 aus 49

Lottozahlen: 6 – 25 – 29 – 30 – 31 – 36

Superzahl: 3

Spiel 77: 3-8-3-5-6-6-1

Super 6: 7-5-9-1-2-4

GlücksSpirale

Klasse 1: 0

Klasse 2: 44

Klasse 3: 481

Klasse 4: 9533

Klasse 5: 23351

Klasse 6: 303127 / 216587

/ Klasse 7: 7170973

Sieger-Chance

Klasse 1: 03875 / 08056

/ Klasse 2: 737307

Klasse 3: 9107671 / 8056622 / 3875013

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Quelle Deutscher Lotto- und Totoblock & Lotto Bayern. Gewinnquoten werden von Lotto Deutschland wie üblich am Montagvormittag veröffentlicht.