Lotto am Mittwoch: Aktuelle Lottozahlen vom 07. März

In der Mittwochs-Ausspielung vom 07.03.2018 von Lotto „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Nach Angaben von Lotto News liegen heute insgesamt acht Millionen Euro in zwei Jackpots: 4 Million Euro im Lotto-Jackpot. 4 Million Euro gibt´s für die richtige Gewinnzahl bei der Zusatzlotterie Spiel 77 bei einem Solotreffer. Und das sind die aktuellen Glückszahlen:

Gewinnzahlen, Mittwoch 07. März 2018

Lottozahlen 6aus49: 5-24-28-30-35-42

Superzahl: 1

Spiel 77: 8-0-4-6-9-9-8

Super 6: 7-3-5-1-6-1

Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB). Quoten gibt es am Donnerstagvormittag, dann wird sich zeigen ob die Jackpots weiter anwachsen oder einen bzw. mehrere Abnehmer gefunden hat.