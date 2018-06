Lotto: Kein Jackpot-Gewinner aber zwei Neu-Millionäre

Lotto-Jackpot nicht geknackt, bei Ziehung an diesem Mittwoch, den 13.06.2018, rund 5 Millionen Euro im höchsten Rang erwartet. Zwei Millionengewinne dank „6 Richtiger“ in Baden-Württemberg und Hamburg.

Die Lottoziehung vom vergangenen Samstag beschert jeweils einem Tipper aus Baden-Württemberg und Hamburg einen Geldgewinn in Höhe von jeweils fast 1,2 Millionen Euro. Sie haben auf ihrem Spielschein jeweils einen Sechser getippt. Beiden fehlte die Superzahl um den Jackpot zu knacken, der damit zur Ziehung von Lotto 6aus49 am Mittwoch (13.06.) auf rund 5 Millionen Euro steigt, wie der Deutsche Lotto- und Totoblock am Montag mitteilte.

In der Zusatzlotterie Spiel 77 konnte ebenfalls kein Tipper den Jackpot knacken, so dass beim Mittwochslotto in der höchsten Gewinnklasse rund 1 Million Euro zur Ausspielung stehen. Einen 100.000 Euro-Gewinn erhalten fünf Spieler der Zusatzlotterie Super 6 in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Auf ihren Tipp-Scheinen war die erforderliche Gewinnzahl.