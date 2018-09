Lotto: Jetzt Zwangsausschüttung möglich

Zwölfmal in Folge ist der Lotto-Jackpot im Spiel 6 aus 49 nicht geknackt worden. Jetzt ist bei der Ziehung am Mittwoch, den 05.09.2018, eine Zwangsausschüttung eines 27 Millionen Euro schweren Jackpots möglich. Nach den Spielregeln des Deutschen Lotto- und Totoblocks muss der Jackpot in der 13. Ziehung garantiert ausgeschüttet werden. Die sogenannte Zwangsausschüttung erfolgt nach folgenden Regeln:

Gibt es einen oder mehrere Gewinner in der Gewinnklasse 1, wird der Jackpot-Betrag regulär ausgezahlt. Eine Zwangsausschüttung ist nicht erfolgt.

Gewinnt jedoch kein Spieler in der Gewinnklasse 1 (6 richtige Lottozahlen plus Superzahl), wird der Jackpot der Klasse 2 (6 richtige Lottozahlen) zugeschlagen. Bleibt diese auch unbesetzt, erhält die niedrigere Gewinnklasse den Jackpot (5 Richtige plus Superzahl) usw.. Theoretisch ist es möglich, dass die Gewinne der Gewinnklasse 9 den Jackpot unter sich aufteilen. Letzteres gilt aber eher als unwahrscheinlich.

Vier Lotto-Sechser in Klasse zwei

Insgesamt wurden bei der 12. Jackpot-Runde am vergangenen Samstag mehr als 1,4 Millionen Gewinner-Tickets gezogen. Auch wenn der Jackpot erneut nicht geknackt wurde, können sich vier Tipper über einen Großgewinn in der zweiten Klasse freuen. Für die berühmten „sechs Richtigen“ werden jeweils über 470.000 Euro überwiesen. Die Großgewinne gehen nach Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, teilte Lotto Deutschland mit.

Der Spiel 77-Jackpot wurde am vergangenen Wochenende ebenfalls nicht geknackt und steht nun beim Mittwochslotto bei rund 1 Million Euro. Einen Hauptgewinner gab es bei der Zusatzlotterie Super 6. Exakt 100.000 Euro gibt es für den Glückspilz aus Brandenburg.