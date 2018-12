Lotto: Jackpots steigen weiter an

Bei Lotto-Ziehung am Mittwoch, den 19.12.2018, liegen 9 Millionen Euro in zwei Jackpots: 5 Millionen Euro im Lotto-, 4 Millionen Euro im Spiel-77-Topf.

Die Jackpots von Lotto Deutschland steigen weiter. Wie der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) am Montag mitteilte, wurde der Jackpot im Lotto 6 aus 49 und in der Zusatzlotterie Spiel 77 nicht geknackt. Deshalb können die Glücksritter wenige Tage vor Weihnachten weiter auf Millionengewinne hoffen. Der Lotto-Jackpot steht zur Mittwochslotto-Ausspielung (19. Dezember) bei rund 5 Millionen Euro, im Spiel 77 werden im höchsten Gewinnrang rund 4 Millionen Euro erwartet.

Zwei Glückspilze haben beim 6aus49-Lotto ein vorweihnachtliches Geschenk eingespielt. Die Tipper haben am vergangenen Samstag die berühmten „6 Richtigen“ vorhergesagt und einen dicken Großgewinn abgeräumt. Jeweils 823.826,30 Euro werden für die sechs richtigen Lottozahlen in Klasse zwei fällig. Gewonnen wurde in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen (NRW), teilte der DLTB mit.

Vier weitere Großgewinne hat es bei der Zusatzlotterie Super 6 gegeben. Die Gewinner räumen jeweils den Höchstgewinn von 100.000 Euro ab. Gewonnen wurde in Baden-Württemberg, Sachsen und zweimal in NRW.