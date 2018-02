Lotto Jackpots bleiben unberührt

Die Lotto-Jackpots sind bei der Spielrunde am vergangenen Wochenende erneut unangetastet geblieben. Nach Angaben von Lotto News ist der 6aus49-Jackpot und der Spiel 77-Jackpot wieder nicht geknackt worden. Zur Ziehung am Mittwoch, den 21. Februar 2018, wird beim Lottoklassiker jetzt ein Doppel-Jackpot mit 8 Millionen Euro erwartet. 5 Millionen Euro liegen in der ersten, 3 Millionen Euro in der zweiten Gewinnklasse.

Bei der Zusatzlotterie Spiel 77 verharrt der Jackpot bei einer Million Euro. Im Spiel Super 6 gab es zwei Höchstgewinne. Tipper aus Hessen und Niedersachsen gewinnen jeweils 100.000 Euro.