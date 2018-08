Lotto-Jackpot von fast 250 Millionen Dollar geknackt

Die Spannung hat ein Ende: In den USA steht der Gewinner eines Lotto-Jackpots von fast 250 Millionen Dollar bei der Lotterie Powerball fest. Ein in New York gekaufter Schein mit den richtigen Gewinnzahlen wurde bei der Ziehung am Samstag, den 11.08.2018, gezogen. Die Zahlen waren 5, 43, 56, 62, 68, und die Zusatzzahl war 24.

Der Jackpot von rund 246 Millionen Dollar (rund 215 Millionen Euro) hatte kurz vor der Ziehung noch einen Ansturm auf die Lottoscheine ausgelöst. Hätte niemand die richtigen Zahlen getippt, wäre der Topf vor der nächsten Ziehung am kommenden Mittwoch auf über eine Viertelmilliarde Dollar angeschwollen. Am Mittwoch startet der Powerball-Jackpot mit 40 Millionen Dollar wieder von vorne.