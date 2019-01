Lotto-Jackpot steigt von 20 auf 23 Millionen Euro

Der Lotto-Jackpot steigt und steigt: Auch in der 3. Ausspielung 2019 hat es im Lottoklassiker 6 aus 49 keinen Hauptgewinner gegeben, berichtet Lottozahlen News. Zum insgesamt neunten Mal in Folge wurde damit der Gewinntopf nicht geleert. An diesem Samstag (12. Januar 2019) kann nun ein Super-Sechser einen gigantischen Lottogewinn von rund 23 Millionen Euro bringen.

Auch die erste Gewinnklasse in der Zusatzlotterie Spiel 77 wurde nicht getroffen. Beim Samstagslotto warten auf die Tipper in Rang eins rund 1 Million Euro. Einen Großgewinn gibt es bei der gestrigen Gewinnzahlen-Ziehung im Spiel Super 6 zu vermelden. Ein Sachse gewinnt 100.000 Euro in der Zusatzlotterie.