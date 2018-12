Lotto-Jackpot steigt weiter, Spiel-77-Topf geknackt

Der Lotto-Jackpot im Spiel 6 aus 49 ist auch im fünften Anlauf nicht geknackt worden. Wie der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) mitteilte gab es beim gestrigen Mittwochslotto erneut keinen Hauptgewinner. Bei der letzten Ziehung in diesem Jahr (29.12.2018) können Deutschlands Glücksritter auf einen Jackpot-Gewinn von rund 13 Millionen Euro hoffen.

Zwei Lotto-Tipps schrammten an einem Volltreffer beim Klassiker knapp vorbei. Für die einfachen Lotto-Sechser gibt es in Rang zwei jeweils mehr als 450.000 Euro. Gewonnen wurde in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen (NRW).

Der Jackpot der Zusatzlotterie Spiel 77 wurde nach DLTB-Angaben indes geknackt. Für die sieben richtigen Endziffern werden exakt 5.377.777 Euro nach NRW überwiesen. Beim Spiel Super 6 gab es einen Hauptgewinner für 100.000 Euro – ebenfalls in NRW.