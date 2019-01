Lotto-Jackpot steigt auf 28 Millionen Euro

Der Lotto-Jackpot ist wieder nicht geknackt worden. Zum 11. Mal in Folge hat es bei Lotto 6 aus 49 keinen Hauptgewinner gegeben. Bundesweit hatte kein Tipper sechs richtige Lottozahlen plus Superzahl richtig erraten. Dem Deutschen Lotto- und Totoblock zufolge werden nun an diesem Samstag (19. Januar 2019) in der obersten Gewinnklasse voraussichtlich rund 28 Millionen Euro erwartet.

Zwei Tipper aus Hessen und Nordrhein-Westfalen (NRW) tippten am gestrigen Mittwoch einen einfachen Lotto-Sechser und gewinnen jeweils über eine halbe Million Euro. Im Spiel 77 gibt es hingegen einen Hauptgewinner aus Niedersachsen der sich über 377.777 Euro in der Zusatzlotterie freuen kann. Auch bei Super 6 hat es einen Hauptgewinner gegeben. Mit der richtigen Gewinnzahl räumte der Glückspilz aus NRW exakt 100.000 Euro ab.