Lotto-Jackpot zum achten Mal in Serie nicht geknackt. An diesem Samstag, 19.09.2020 nun 21 Millionen Euro in Klasse eins zu gewinnen.

Auch der Jackpot im Spiel 77 steigt weiter. Am Sonnabend werden in Rang 1 voraussichtlich rund 2 Millionen Euro erwartet.