Der Jackpot im Lotto 6 aus 49 wurde erneut nicht geknackt – am Mittwoch, 24.07.2019, können richtige Lottozahlen jetzt bis zu 14 Millionen Euro bringen. Zum sechsten Mal in Folge hat es beim Lottoklassiker bei der zurückliegenden Ausspielung am vergangenen Wochenende keinen Hauptgewinner gegeben.