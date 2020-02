Lotto Jackpot schon wieder geknackt

Der Lotto Jackpot ist schon wieder geknackt worden – diesmal in Berlin. Mehr als 2,7 Millionen Euro gehen dank eines Super-Sechsers in die Hauptstadt, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) mit. Damit ist der Jackpot im Lotto 6aus49 bereits zum 2. Mal in Folge geknackt worden.

Wenige Tage zuvor, beim Mittwochslotto, hatte ein Tipper aus Rheinland-Pfalz mehr als 4,2 Millionen Euro dank eines Volltreffers beim Lottoklassiker abgeräumt. Laut DLTB-Angaben startet der Lotto Jackpot an diesem Mittwoch (19. Februar 2020) wieder mit 1 Million Euro von vorne.