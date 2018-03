Lotto Jackpot nicht geknackt – am Mittwoch 8 Millionen Euro im Topf

Lottospieler in Deutschland können sich an diesem Mittwoch, 14.03.2018, auf Millionen-Jackpots freuen. Wie Lotto News mitteilte, wurde der 6aus49-Jackpot am vergangenen Wochenende zum dritten Mal in Folge nicht geknackt. Jetzt können die Glücksritter beim Mittwochslotto auf sage und schreibe 8 Millionen Euro hoffen. Auch der Jackpot der Zusatzlotterie Spiel 77 wurde wieder nicht abgeräumt. Bei der Endziffernlotterie gibt es nun 5 Millionen Euro in der ersten Klasse zu gewinnen.

Ganz ohne Großgewinner endete die letzte Lotto-Veranstaltung jedoch nicht. Beim Lottoklassiker wurde der zweite Rang einmal geknackt. Rund 2,5 Millionen Euro gehen nach Nordrhein-Westfalen. Bei der Zusatzlotterie Super 6 können sich zwei Lottospieler aus Niedersachsen über jeweils 100.000 Euro freuen.