Lotto: Jackpot knackt 20-Millionen-Marke

Auch in der neunten Ziehung hintereinander im Lotto 6aus49 hatte bundesweit kein Tipper die richtige Kombination aus den sechs Lottozahlen und der Superzahl. Damit knackt der Jackpot aktuell die 20-Millionen-Marke und steigt für die Ziehung an diesem Samstag, 25.08.2018 auf rund 21 Millionen Euro an, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock mit.

Der Lotto-Jackpot wurde zwar am vergangenen Wochenende nicht geknackt, dennoch gab es in der zurückliegenden Ziehung drei glückliche Gewinner im zweiten Rang. Jeder von Ihnen darf sich über rund 300.000 Euro freuen.

Auch der Jackpot von Spiel 77 konnte zuletzt nicht geknackt werden. Somit steht auch hier ein Jackpot von rund zwei Millionen Euro beim Samstagslotto zur Ausspielung. Nicht nur im Spiel 6aus49, sondern auch bei der Zusatzlotterie Super 6 können sich zwei Tipper über einen Großgewinn freuen. Sie haben jeweils 100.000 Euro gewonnen.