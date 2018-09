Lotto-Jackpot geknackt – Zwangsausschüttung abgewendet

Der Jackpot im Lotto 6 aus 49 ist am Mittwoch „auf den letzten Drücker“ geknackt worden. Ein Sechser ohne Superzahl hat für den Lotto-Hauptgewinn somit nicht gereicht – es hat somit keine Zwangsausschüttung gegeben. Ein Lotto-Spieler tippte in der 13. Ziehung sechs Richtige und hatte auch die passende Superzahl, wie der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) am Donnerstag mitteilte. Der Glückspilz gewinnt dank des Super-Sechsers exakt 29.053.125,40 Euro in der ersten Gewinnklasse.

Diesmal hätten sechs Richtige für den Hauptgewinn gereicht, sofern niemand auch die passende Superzahl gehabt hätte. Denn bei den vorangegangenen zwölf Ziehungen hatte kein Spieler einen Super-Sechser angekreuzt. Der Jackpot startet nun am kommenden Wochenende von vorne. Im obersten Gewinnrang werden rund 3 Millionen Euro erwartet.

Geknackt wurde auch Spiel-77-Jackpot. Für die richtige siebenstellige Gewinnzahl werden exakt 1.377.777 Euro ausbezahlt. Drei Lottospieler haben bei Super 6 einen Großgewinn eingefahren. Die Glückspilze gewinnen in der Zusatzlotterie jeweils 100.000 Euro.