Lotto-Jackpot geknackt – in Brandenburg

Nur ein einziger Spieler knackte bei der Lotto-Ziehung am vergangenen Samstag mit seinen Zahlen den Jackpot im Lottoklassiker 6aus49 – in Brandenburg. Damit geht bereits der dritte Millionengewinn in diesem Jahr nach Brandenburg – genau 8.353.173,40 Euro fließen an einen Glückspilz im Havelland.

Es ist der bislang höchste Lotto-Gewinn 2019 in diesem Bundesland, teilte Lotto Brandenburg mit. Der Spieler oder die Spielerin setzte in einem Lotto-Shop insgesamt 10,25 Euro ein und spielte gleich mehrere Tipps. Einer davon hatte die Glücks-Zahlen, eine Kombination, die bundesweit einmalig war.