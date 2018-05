Lotto-Jackpot geht nach Bayern

Lottozahlen richtig getippt, Jackpot im Lotto 6 aus 49 wurde geknackt. Lottospieler aus Bayern wird 11-facher Multi-Millionär.

Der Lotto-Jackpot ist geknackt und geht nach Bayern. Der oder die Glückliche – oder eine Tippgemeinschaft – hatte nach Angaben von Lotto Deutschland bei der Ziehung die sechs Lottozahlen plus die Superzahl angekreuzt. Der Glückspilz war bundesweit der einzige Tipper mit einem Sechser. Der Multi-Millionär kann sich nun über einen Gewinn von mehr als 11,3 Millionen Euro freuen, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) mit.

Nach Angaben von Lotto Bayern hatte der Großgewinner für seinen Spielauftrag 8,75 Euro investiert. Der frisch gebackene Multimillionär hat seinen Tippschein anonym abgegeben und ist bisher noch unbekannt. Er hat bis Ende 2021 Zeit, seinen Gewinn bei der bayernischen Lottogesellschaft geltend zu machen.

Laut DLTB startet der Jackpot am Samstag wieder mit 3 Millionen Euro von vorne. Der Jackpot im Spiel 77 wurde indes nicht geknackt und steht bei der nächsten Ziehung bei rund 5 Millionen Euro.

All jene, die mit ihrem Tipp keinen Millionengewinn absahnen konnten, müssen nicht traurig sein. Bereits an diesem Freitag bietet sich die nächste Chance auf einen Gewinn in Millionenhöhe. Beim Eurolotto „Eurojackpot“ können die Glücksritter auf einen 90-Millionen-Jackpot hoffen.