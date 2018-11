Lotto-Jackpot beim Mittwochslotto geknackt

Der Lotto-Jackpot mit rund 4 Millionen Euro im Spiel 6 aus 49 ist weg. Bei der gestrigen Mittwochs-Ziehung (7. November) wurden zwei Gewinner-Tickets mit den richtigen Gewinnzahlen gezogen. Für die „6 Richtigen“ plus passender Superzahl werden jeweils etwas mehr als 2 Millionen Euro überwiesen. Die Volltreffer wurden in Bayern und Sachsen gespielt, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock mit.

Ein weiterer Glückspilz aus Brandenburg gewinnt dank eines einfachen Lotto-Sechsers in Rang zwei einen Großgewinn. Er oder sie kann sich über mehr als eine Dreiviertelmillion Euro freuen.

Der Spiel-77-Jackpot wurde indes wieder nicht geknackt. Nächste Ausspielung am Samstag werden bei der Zusatzlotterie rund 2 Millionen Euro in der obersten Gewinnklasse erwartet. Beim Spiel „Super 6“ gibt es zwei Hauptgewinne in Bayern und Nordrhein-Westfalen zu je 100.000 Euro.