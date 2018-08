Lotto-Jackpot am Samstag 16 Millionen schwer

Deutschlands Lotto-Freunde können sich an diesem Samstag, den 18.08.2018, auf einen fetten Jackpot freuen. Nachdem der Topf bei der gestrigen Ziehung wieder nicht geknackt wurde, werden bei diesem Samstagslotto voraussichtlich rund 16 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse im Spiel 6 aus 49 erwartet, teilte Lotto Deutschland mit.

Ein Lottospieler schrammte am Hauptgewinn knapp vorbei. Der Glückspilz gewinnt dank sechs richtiger Lottozahlen in Rang zwei mehr als 830.000 Euro. Der Tipp für den satten Großgewinn wurde in Nordrhein-Westfalen gespielt.

Der Jackpot im Spiel 77 steigt ebenfalls. Rund eine Million Euro werden bei der Zusatzlotterie in Rang eins am Samstag erwartet. Die Gewinnzahlen im Lotto und den Zusatzlotterien werden am Samstagabend live im Internet um 19.25 Uhr gezogen bzw. bekanntgegeben.