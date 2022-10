Lotto Jackpot am Samstag, 15.10.2022 mit 16 Millionen Euro gefüllt

Der Lotto Jackpot steigt weiter an: Bei der Lottozahlen Ziehung am Samstag, 15.10.2022 werden in Gewinnklasse eins voraussichtlich rund 16 Millionen Euro erwartet.



Das teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock mit. In Gewinnklasse zwei liegen am Sonnabend rund 2 Millionen Euro. Derselbe Betrag liegt im beim Spiel 77 im obersten Gewinnrang. Die Live-Ziehung der Lottozahlen findet am Samstagabend im Web um 19.25 Uhr statt.