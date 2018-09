Lotto: Am Mittwoch 8 Millionen im Jackpot

Deutschlands Glücksritter können beim Lotto am Mittwoch, den 19.09.2018, weiter auf einen Millionen-Jackpot hoffen. Auf die richtigen Zahlen warten beim Mittwochslotto nun rund 8 Millionen Euro.

Das bedeutet: Der Jackpot wurde am vergangenen Wochenende wieder nicht geknackt. Zum dritten Mal hintereinander gab es keinen Hauptgewinner beim Klassiker 6 aus 49. Der zweite Rang wurde viermal getroffen. Für den einfachen Lotto-Sechser werden dafür jeweils mehr als 417.000 Euro überwiesen.

Anders sieht es hingegen beim Spiel 77 aus. Die Lottoziehung am vergangenen Samstag hat eine Tipperin aus Hessen durch ihr „Ja“-Kreuzchen bei der Zusatzlotterie zur Millionärin gemacht. Es handelt sich um eine ABO-Tipperin aus Wiesbaden die mit ihrem Volltreffer genau 1.177.777 Euro einstreicht. Niemand sonst in ganz Deutschland traf außer der hessischen Tipperin diese Zahlen, so dass sie die erste Gewinnklasse auch mit niemandem teilen muss.

Beim Spiel Super 6 gibt es drei Hauptgewinner zu vermelden. Jeweils exakt 100.000 Euro gehen an die Glückspilze.