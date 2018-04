Lotto: Jackpot am Mittwoch 8 Millionen Euro schwer

Der Jackpot im Lotto 6 aus 49 legt weiter zu. Auch im dritten Anlauf wurde der Gewinntopf nicht geleert. Bei der Ziehung an diesem Mittwoch, 25.04.2018, können Deutschlands Glücksritter in der ersten Gewinnklasse jetzt auf voraussichtlich rund 8 Millionen Euro hoffen. Das teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock mit.

Zwei Tipper aus Bayern und Rheinland-Pfalz schrammten am Samstag am Hauptgewinn knapp vorbei. Immerhin, die beiden Glückspilze knackten den zweiten Rang und gewinnen mit den berühmten „sechs Richtigen“ jeweils mehr als eine Dreiviertelmillion Euro. Hätte auch noch die Superzahl gepasst wären am vergangenen Wochenende rund sieben Millionen Euro rausgesprungen.

Auch der Jackpot im Spiel 77 wächst weiter an

In der Zusatzlotterie Spiel 77 gibt es ebenfalls keinen Großgewinner, so dass hier der Jackpot zum Mittwoch weiter ansteigt und zur nächsten Spielrunde mit rund 2 Millionen Euro gefüllt ist. Immerhin haben in dieser Lotterie acht Spieler mit der Gewinnklasse zwei je 77.777 Euro gewonnen.

Zwei glückliche Gewinner gibt es in der Zusatzlotterie Super 6. Die Spielteilnehmer aus Bayern und Hessen können sich jeweils über einen Gewinn von 100.000 Euro freuen.