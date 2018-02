Lotto-Jackpot mit über 8,5 Millionen Euro nach NRW

Riesiges Lotto-Glück für eine Lottospielerin aus dem Kreis Soest in Westfalen. Nach Angaben von Lotto News sicherten ihr sechs Richtige plus Superzahl am vergangenen Samstag den mit über 8 Millionen Euro gefüllten Lotto-Jackpot im Spiel 6 aus 49. Dank Superzahl darf sie sich nun zu den Multimillionären zählen: Ein Hauptpreis von exakt 8.544.076,30 Euro wird überwiesen.

Zwei Tipper aus NRW hatten die sechs richtigen Lottozahlen richtig angekreuzt – nur die Mitspielerin aus dem Raum Soest kam aber auch auf die passende Superzahl. In der zweiten Gewinnklasse gebe es einen Gewinner aus dem Raum Bochum, der es aber ebenfalls zum Lotto-Millionär schaffte. Der Glückspilz gewinnt mehr als 1,6 Millionen Euro.

Der Jackpot der Zusatzlotterie Spiel 77 wurde hingegen am vergangenen Wochenende nicht geknackt und ist beim kommenden Mittwochslotto rund 3 Millionen Euro schwer. Drei Tipper räumten einen Super 6-Hauptgewinn ab. Die glücklichen Gewinner kommen aus Bayern (2) und Hamburg.