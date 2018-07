Lotto: Jackpot mit über 10,5 Mio. € geht nach Berlin

Was für ein Lotto-Glück bei der letzten Juni-Ziehung im Spiel 6 aus 49. In Berlin wurde der Jackpot geknackt. Der oder die Glückliche – oder eine Tippgemeinschaft – hatte nach Angaben vom Deutschen Lotto- und Totoblock bei der Ziehung am vergangenen Wochenende die sechs richtigen Lottozahlen plus die Superzahl als bundesweit Einziger angekreuzt. Der Volltreffer bringt mehr als 10,5 Millionen Euro – exakt 10.578.109,70 Euro – in die Hauptstadt.

Der Jackpot beim Spiel 77 wurde indes erneut nicht geknackt. Bei der ersten Ziehung im Juli geht es um satte 5 Millionen Euro in der höchsten Gewinnklasse der Zusatzlotterie. Gleich sieben Lottospieler waren bei Super 6 im obersten Rang erfolgreich und gewinnen jeweils 100.000 Euro. Die Tipps wurden in Bayern (3), Hessen, Nordrhein-Westfalen (2) und Rheinland-Pfalz gespielt.