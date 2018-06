Lotto und Glücksspirale: Zahlen vom Samstag 9. Juni

In der Samstags-Ausspielung, den 09.06.2018, von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen sowie die Gewinnzahlen der Glücksspirale/Sieger-Chance und der Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 gezogen. Heute 5 Millionen Euro in zwei Jackpots. Lesen Sie bei Fast Flip alle Lotto-Gewinnzahlen vom Samstagslotto.

Ein weiteres Mal wurde bei der letzten Ziehung der Jackpot bei Lotto 6aus49 nicht geknackt. Der Lotto-Jackpot ist deshalb für die Ziehung am heutigen Samstag auf rund 4 Millionen Euro angewachsen. Da auch der zweite Rang nicht getroffen wurde winken heute für einen einfachen Sechser rund 2 Millionen Euro.

Im Spiel 77 ist der Jackpot indes zur Wochenmitte geknackt worden. Für die sieben richtigen Endziffern hat es mehr als sechs Millionen Euro gegeben. Der Jackpot der Zusatzlotterie startet heute nun wieder von vorne – rund 1 Million Euro werden im obersten Gewinnrang erwartet.

Gewinn-/Lottozahlen vom Samstag, 9. Juni 2018

Lotto 6 aus 49

Lottozahlen: 13 – 16 – 34 – 35 – 39 – 42

Superzahl: 9

Spiel 77: 3-2-1-4-7-3-3

Super 6: 8-2-6-4-1-8

GlücksSpirale

Klasse 1: 1

Klasse 2: 41

Klasse 3: 798

Klasse 4: 3338

Klasse 5: 54543

Klasse 6: 201088 / 927237

/ Klasse 7: 1473511

Sieger-Chance

Klasse 1: 92727 / 97564

/ Klasse 2: 887276

Klasse 3: 7780270 / 7991807 / 2385475

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Quelle Deutsche Lotto- und Totoblock & Lotto Bayern. Gewinnquoten werden von Lotto Deutschland wie üblich am Montagvormittag veröffentlicht.