Lotto und Glücksspirale: Zahlen vom Samstag 02.06.2018

In der Samstags-Ausspielung, den 02.06.2018, von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen sowie die Gewinnzahlen der Glücksspirale/Sieger-Chance und der Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 gezogen. Heute 13 Millionen Euro in zwei Jackpots. Lesen Sie bei Fast Flip alle Lotto-Gewinnzahlen vom Samstagslotto.

Ein weiteres Mal wurde bei der letzten Ziehung der Jackpot bei Lotto 6aus49 nicht abgeräumt worden. Der Lotto-Jackpot ist deshalb für die Ziehung am heutigen Samstag auf rund 7 Millionen Euro angewachsen. Auch wenn es für den Jackpot nicht ganz gereicht hat, hat ein Lottospieler aus Hessen Mitte der Woche mit den sechs Richtigen einen Betrag von mehr als 800.000 Euro gewonnen.

Im Spiel 77 ist der Jackpot ebenfalls weiter angestiegen. Auch hier konnte kein Tipper in der höchsten Klasse zur Wochenmitte gewinnen, sodass der Jackpot beim heutigen Samstagslotto bei rund 6 Millionen Euro steht. Insgesamt werden bei der ersten Lotto-Ziehung im Juni rund 28 Millionen Euro ausgespielt.

Gewinn-/Lottozahlen vom Samstag, 2. Juni 2018

Lotto 6 aus 49

Lottozahlen: 1 – 10 – 19 – 24 – 30 – 31

Superzahl: 7

Spiel 77: 0-4-9-5-5-8-2

Super 6: 0-0-2-8-5-2

GlücksSpirale

Klasse 1: 5

Klasse 2: 11

Klasse 3: 754

Klasse 4: 1879

Klasse 5: 39109

Klasse 6: 174058 / 759606

Klasse 7: 6487930

Sieger-Chance

Klasse 1: 31415 / 16262

Klasse 2: 838315

Klasse 3: 0478172 / 2677289 / 4005041

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Quelle Deutsche Lotto- und Totoblock & Lotto Bayern. Gewinnquoten werden von Lotto Deutschland wie üblich am Montagvormittag veröffentlicht.