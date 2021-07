Niedersachse gewinnt Lotto-Jackpot im Spiel 6 aus 49: Super-Sechser – sechs Richtige plus korrekte Superzahl – bringt ihm einen Jackpot-Gewinn mit über 36 Millionen Euro.

Nächste Ziehung am Samstag, den 24.07.2021 werden rund 3 Millionen Euro in Gewinnklasse 1 erwartet. Die Lottozahlen werden wie üblich am Abend um 19.25 Uhr live im Internet gezogen.