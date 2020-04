Lotto-Glückspilz aus Bayern

Tolle Nachrichten in Zeiten trotz Corona für einen Lottospieler aus Bayern. Ein Mittelfranke hat im Lotto 6aus49 knapp 17 Millionen Euro gewonnen. Der Spieler aus Mittelfranken hatte am vergangenen Wochenende bundesweit den einzigen „Supersechser“ gespielt, wie Lotto Bayern am Montag mitteilte.

Sein Gewinn: exakt 16.948.963,30 Euro. Weitere Gewinne sind für den frisch gebackenen mehrfachen Lottomillionär nicht ausgeschlossen. Als Mehrwochenschein abgegeben, nimmt der Tippzettel des Glückspilz für einen Spieleinsatz von rund 78 Euro noch bis Anfang Mai an weiteren Lotto-Ziehungen teil.