Lotto-Glück macht Pause

Bei der letzten Lotto-Ziehung im November hat das Lotto-Glück eine Pause eingelegt. Im Spiel 6 aus 49 und den beiden Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 hat es beim gestrigen Mittwochslotto keinen Treffer in den oberen Gewinnrängen gegeben.

Kein Lottospieler verzeichnete bei 6 aus 49 die sechs richtigen Lottozahlen, sodass die Superzahl für den obersten Gewinnrang ohne Bedeutung blieb. Wie der Deutsche Lotto- und Totoblock mitteilte, fielen erst in der dritten Gewinnklasse (Fünf Richtige mit Superzahl) bei der gestrigen Ausspielung Treffer an: Gewonnen wurde 38 Mal jeweils 11.463 Euro.

Da es keinen Super-Sechser und auch keinen einfachen Sechser gab, steigen die Jackpots weiter an. Bei der Lotto-Ziehung an diesem Samstag (1. Dezember) werden in der höchsten Gewinnklasse rund 15 Millionen Euro erwartet, in Rang zwei können die Lottofreunde auf rund 5 Millionen Euro hoffen. Der Spiel 77-Jackpot wird beim Samstagslotto bei rund 1 Million Euro liegen.