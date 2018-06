Lotto-Glück: Fast 6,5 Mio. € in Sachsen-Anhalt gewonnen

Im Spiel 77 wurde der Jackpot beim Lotto am Mittwoch mit fast 6,5 Millionen Euro geknackt. Der oder die Glückliche – oder eine Tippgemeinschaft – aus Sachsen-Anhalt hatte nach Angaben von Lotto Deutschland bei der gestrigen Ziehung am 06.06.2018 als bundesweit einziger die richtige siebenstellige Gewinnzahl auf seinem Tippschein. Der Glückspilz kann sich auf einen Gewinn in Höhe von exakt 6.477.777 Euro freuen.

In der Zusatzlotterie Super 6 gibt es drei Gewinner im höchsten Gewinnrang. Jeweils 100.000 Euro haben die Spieler aus Hessen, Niedersachsen und Sachsen gewonnen.

Lotto-Jackpot steigt

Im Lottoklassiker hat das Glück hingegen eine Pause eingelegt. Mit der gestrigen Ausspielung von Lotto 6 aus 49 hat kein einziger Tipper weder einen Sechser noch einen Super-Sechser (sechs Richtige plus Superzahl) erzielt. Die Nullrunde bei den Sechsern beschert den Lottospielern zum Samstag einen Doppel-Jackpot. Im ersten Rang ist es möglich rund 4 Millionen Euro zu gewinnen, im zweiten Rang besteht die Möglichkeit auf einen Millionen-Gewinn in Höhe von rund 2 Millionen Euro.