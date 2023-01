Milliarden-Jackpot in den USA geknackt

Wieder einmal hat Freitag, der 13., Glück für einen Lotto-Tipper bei der Lotterie Mega Millions gebracht. Ein einzelner Ticketinhaber im US-Bundesstaat Maine hat den Jackpot geknackt und rund 1,35 Milliarden Dollar (etwa 1,25 Milliarden Euro) gewonnen (Baroption bei rund 724,6 Millionen Dollar).

Der Jackpot-Gewinn am gestrigen Freitagabend ist der Siebte in der Geschichte der Lotterie der an einem Freitag, dem 13. und der erste der an einem solchen Tag seit Oktober 2017 abgeräumt wurde. Der Rekord-Jackpot von Mega Millions beträgt nach wie vor 1,537 Milliarden US-Dollar, der am Oktober 2018 in South Carolina mit einem einzigen Ticket gewonnen wurde.