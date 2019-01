Lotto Glück: Euromillions Jackpot geht nach England

Der Euromillionen/Euromillions Jackpot von mehr als 129 Millionen Euro ist zum Start ins neue Jahr geknackt und geht nach England: Der oder die Glückliche – oder eine Tippgemeinschaft – hatte nach Angaben von Lottozahlen.News bei der ersten Ziehung des Jahres am Dienstag, den 01.01.2019 die Gewinnzahlen 1, 8, 11, 25 und 28 plus die Zusatzzahlen 4 und 6 angekreuzt und damit genau 129.645.665 Euro gewonnen.

Zudem gab es elf weitere Großgewinne in der zweiten Gewinnklasse beim Eurolotto. Für „6 Richtige“ (5 plus 1) gibt es jeweils mehr als 123.000 Euro. An diesem Freitag (04.01.2019) startet der Jackpot bei Euromillions (in Österreich: Euromillionen) wieder mit 17 Millionen Euro von vorne.